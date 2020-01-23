Археологи обнаружили жертву извержения Везувия со стеклянным мозгом

Археологи обнаружили в одной из жертв извержения вулкана Везувия материал, напоминающие стекло. Ученые провели исследование и выяснили, что под воздействием вулканического жара ткани мозга человека превратились в стекло.

Специалисты неаполитанского университета Фридриха II изучили найденное стекло и выяснили, что в нем содержатся белки и жирные кислоты, которые входят в состав тканей головного мозга и волос.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Везувий избавил Помпеи от мучительной смерти.