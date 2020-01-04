В Египте обнаружили статую древнего бога Гора

В Египте археологи нашли статую бога с головой сокола. Бог Гор был покровителем фараонов, также его очень почитали представители знатных слоев общества.

Статую обнаружили в Луксоре, в развалинах погребального зала храма Аменхотепа III, в ходе совместной экспедиции археологов из Египта и Германии.

Статуя частично повреждена, на ее голова и туловище находятся в хорошем состоянии. У статуи сломаны руки и нет головы. Высота статуи 185 см. Гор изображен в одежде той эпохи.

Согласно верованиям древних египтян, Гор помогал фараонам в их правлении. Он был покровителем царствующих особ, которых на той территории также называли "несу".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Египте обнаружили мумию возрастом 2000 лет.