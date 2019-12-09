В Китае раскопали 73 богатые гробницы, которым более 1400 лет

Китайские археологи в процессе раскопок в провинции Цзянси обнаружили 73 древних гробницы, возраст которых варьируется от 1400 до 1800 лет. Раскопки здесь ведутся с прошлого года.

В общей сложности удалось раскопать 73 гробницы. Археологи считают, что все они были построены в период с 222 по 589 годы н.э. Ученые обнаружили в гробницах огромное количество погребальных предметов, многие из которых дошли до нашего времени в хорошем состоянии.

Так, археологи обнаружили более 700 предметов из фарфора, металла и керамики, мебель, статуэтки и оружие. Исследователи выяснили, что фарфор сюда привезли из провинций Хунань и Чжэцзян, что говорит о том, что в тот период процветали торговля и судоходство вдоль реки Янцзы.

Археологи считают, что это еще один аргумент в пользу существования в древности морского Шелкового пути. Ученые считают, что это открытие имеет большое значение для истории и развития Наньчана, а также культурного обмена и этнической интеграции в Древнем Китае.

Ране "Правда.Ру" писала о том, что на северо-востоке Китая археологи обнаружили тысячи древних реликвий.