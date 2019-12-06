На северо-востоке Китая археологи обнаружили тысячи древних реликвий

Археологи нашли в Китае в провинции Цзилинь в руинах Дацзиньшань тысячи реликвий, развалины древних домов и ямы с золой. Находки относятся ко времени между периодом правления Чжаньго (475 — 221 годы до н.э.) и ранним периодом династии Западная Хань (206 год до н.э.- 25 год до н.э.).

Площадь руин составляет около 150 на 100 метров. Ученым удалось обнаружить развалины 60 древних домов, а также 4 гробницы и более 300 ям с золой. Кроме того, было найдено более 2400 реликвий: керамических, каменных и бронзовых изделий.

По мнению ученых, благодаря ведению раскопок Дацзиньшань, они смогут получить больше информации об условиях труда и жизни людей, населявших реку Дунляохе в бронзовом веке.