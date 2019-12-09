Астроном Роберт Ястров обнаружил подтверждение факта существования Бога

Американский астроном Роберт Ястров, заявил, что Бог существует. По словам ученого, он нашел доказательство этого факта. Роберт Ятров утверждает, что именно Бог привел в действие механизм Большого взрыва, в результате которого, как выяснил ученый, возникла Вселенная.

Сообщается, что после того, как специалисты выяснили, что Вселенная образовалась в результате Большого взрыва, споры среди ученых прекратились. Но Роберт Ястров утверждает, что самостоятельная активация механизма не могла произойти, следовательно, именно Бог запустил процесс первого "взрыва".

Сейчас ученые обсуждают это предположение и пытаются выяснить все обстоятельства, при которых наука и церковь встали на перепутье в вопросе сотворения мира.

По мнению многих специалистов, подробности кроются во временах Просвещения.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что российские астрономы обнаружили редкую звезду.