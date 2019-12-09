Американский астроном Роберт Ястров, заявил, что Бог существует. По словам ученого, он нашел доказательство этого факта. Роберт Ятров утверждает, что именно Бог привел в действие механизм Большого взрыва, в результате которого, как выяснил ученый, возникла Вселенная.
Сообщается, что после того, как специалисты выяснили, что Вселенная образовалась в результате Большого взрыва, споры среди ученых прекратились. Но Роберт Ястров утверждает, что самостоятельная активация механизма не могла произойти, следовательно, именно Бог запустил процесс первого "взрыва".
Сейчас ученые обсуждают это предположение и пытаются выяснить все обстоятельства, при которых наука и церковь встали на перепутье в вопросе сотворения мира.
По мнению многих специалистов, подробности кроются во временах Просвещения.
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