Эксперт рассказала о способах восстановления свежего вида лица после признаков усталости

Синдром усталого лица, вызванный стрессом, может проявляться в виде вялости, тусклости и сухости кожи. Эксперт, врач-дерматокосметолог Екатерина Лютикова из Arcaya, выделяет два основных типа стрессовых факторов и предлагает подходящие решения для их преодоления:
Фото: Нейросеть Шедеврум
Внешние раздражители:
Что портит кожу: Резкая смена климатических условий, скачки температур, инсоляция.
Проявления на коже: Тусклый "землистый" цвет лица, повышенная чувствительность, акне, гиперпигментация и отечность.
Решение: Процедуры, улучшающие кровообращение, увлажняющие и питательные маски, массажи. Использование косметики с антиоксидантами, такими как витамин B5, витамин K, и витамин E. Также важны лимфодренажные компоненты, например, кофеин и зеленый чай.
Внутренние проблемы:
Что портит кожу: Воздействие "синего" света от гаджетов, курение, алкоголь, нарушение сна, антибиотики, контрацептивы.
Проявления на коже: Потеря упругости, воспаления, темные круги под глазами.
Решение: Коррекция психоэмоционального состояния, сбалансированное питание, физические нагрузки, дерматологическая терапия, внутривенные капельницы для укрепления иммунитета. Использование средств anti-pollution с антиоксидантами и антигликаторами, а также увлажняющих и питательных компонентов, включая SPF-фактор.
Дополнительно, для быстрого освежения внешнего вида кожи, можно использовать декоративную косметику, включая базу и консилер со светоотражающим эффектом, румяна, тени и тушь для ресниц.
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