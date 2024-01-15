Эксперт рассказала о способах восстановления свежего вида лица после признаков усталости

От следов усталости: как вернуть лицу свежий вид

1:41 Your browser does not support the audio element. Красота

Синдром усталого лица, вызванный стрессом, может проявляться в виде вялости, тусклости и сухости кожи. Эксперт, врач-дерматокосметолог Екатерина Лютикова из Arcaya, выделяет два основных типа стрессовых факторов и предлагает подходящие решения для их преодоления:

Фото: Нейросеть Шедеврум

Внешние раздражители:

Что портит кожу: Резкая смена климатических условий, скачки температур, инсоляция.

Проявления на коже: Тусклый "землистый" цвет лица, повышенная чувствительность, акне, гиперпигментация и отечность.

Решение: Процедуры, улучшающие кровообращение, увлажняющие и питательные маски, массажи. Использование косметики с антиоксидантами, такими как витамин B5, витамин K, и витамин E. Также важны лимфодренажные компоненты, например, кофеин и зеленый чай.

Внутренние проблемы:

Что портит кожу: Воздействие "синего" света от гаджетов, курение, алкоголь, нарушение сна, антибиотики, контрацептивы.

Проявления на коже: Потеря упругости, воспаления, темные круги под глазами.

Решение: Коррекция психоэмоционального состояния, сбалансированное питание, физические нагрузки, дерматологическая терапия, внутривенные капельницы для укрепления иммунитета. Использование средств anti-pollution с антиоксидантами и антигликаторами, а также увлажняющих и питательных компонентов, включая SPF-фактор.

Дополнительно, для быстрого освежения внешнего вида кожи, можно использовать декоративную косметику, включая базу и консилер со светоотражающим эффектом, румяна, тени и тушь для ресниц.