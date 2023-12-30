Почему нельзя выдавливать прыщи в зоне носогубного треугольника

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В мире косметологии и дерматологии существует множество увлекательных и порой шокирующих терминов, вызывающих интерес. Один из них — "треугольник смерти", обозначающий носогубную область лица, где важно избегать манипуляций с кожей. Врачи предупреждают об опасностях этой зоны и делятся своими рекомендациями.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Что такое "треугольник смерти" и его расположение:

Треугольник смерти — это область лица, ограниченная линиями от верхушки носа вдоль носогубных складок к контуру губ. Эта зона является особенно уязвимой, и ее травмирование может иметь серьезные последствия.

Почему нельзя выдавливать прыщи в носогубном треугольнике:

В этой области вены не имеют клапанов, что делает их более уязвимыми. Попадание инфекции в эту зону может привести к распространению вдоль вен и артерий, достигая синусов и мозговых оболочек. Это может вызвать развитие менингита — серьезного воспаления оболочек головного мозга с возможными фатальными последствиями.

Какие последствия могут возникнуть:

Выдавливание прыщей в этой зоне может редко привести к тромбозу кавернозных синусов и менингиту. Истории о композиторе Александре Скрябине и Екатерине Павловне иллюстрируют возможные трагические исходы.

Врачи подчеркивают, что регулярное выдавливание прыщей в этой области или использование эстетических инъекций требует особой осторожности и соблюдения всех правил по обработке кожи.