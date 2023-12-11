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В тренде зимой 2024 года будут жокейские сапоги, ботинки-хайкеры, ботильоны с острым мысом, ботфорты

2:37
Красота

Выбор обуви на холодный сезон всегда сложен, потому что она должна быть тёплой, практичной и стильной. Эксперты журнала Symbol внимательно изучили модные показы и выявили пять главных обувных трендов, которые стоит учесть этой зимой.

В тренде зимой 2024 года будут жокейские сапоги, ботинки-хайкеры, ботильоны с острым мысом, ботфорты
Фото: openverse.org by Robert Stinnett is licensed under CC BY 2.0.

Жокейские сапоги никогда полностью не выходили из моды. В этом сезоне они снова стали популярными. Сапоги универсальны и очень удобны. Эти сапоги легко сочетаются с различными нарядами, будь то платья или узкие брюки. Если выбрать модель с меховым утеплителем, то в таких сапогах можно комфортно провести всю зиму.

Ботинки-хайкеры уже давно подходят не только для походов, но и для повседневной носки. Ведь нет другой пары обуви, которая будет настолько практичной во время снега и слякоти. В этом сезоне хайкеры вновь стали популярными на подиумах. Чтобы легко вписать такую пару в свои повседневные наряды, следует выбирать ботинки с минималистичным дизайном.

Ещё одна модная пара обуви этого сезона — ботильоны с острым мысом. Они являются идеальным сочетанием актуальных остроносых сапог и комфортных ботинок. Эта пара обуви станет прекрасной инвестицией в моду, так как точно не потеряет своей актуальности как в следующем сезоне, так и через несколько лет. Особенно стоит выбирать модели с более лаконичным дизайном, не слишком украшенные декоративными элементами.

Тем не менее самой главной обувью этого сезона являются ботфорты. Высокие сапоги, закрывающие колени, торжественно вернулись на подиумы моды ещё прошлой осенью и продолжают быть востребованными. Ботфорты с прямыми голенищами отлично сочетаются с платьями и юбками различных фасонов и длин. Благодаря их высоте ноги не замерзнут. Абсолютный "must-have" для тех, кто не готов отказываться от мини-юбок даже в зимнее время.

Ещё одна модель, ставшая трендом этого сезона, — это челси. Данные ботинки куда элегантнее хайкеров или моделей на шнуровке в стиле "армейских" сапог, но при этом не уступают им по удобству. Их можно носить практически с любой одеждой — от трикотажных джоггеров до платьев-футляров. Они являются прекрасным дополнением к гардеробу и отличной инвестицией.

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Ботфорты женские чёрные "Agnes" на каблуке эко-кожа ЗИМА
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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