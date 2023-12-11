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Вау-эффект: эксперты назвали смоки самым модным макияжем на Новый год-2024

2:34
Красота

Многие начали тщательно продумывать свои новогодние образы. Декабрь всегда проходит незаметно, и к его концу хочется иметь чёткое представление о том, в каком виде встретить главную ночь года. И важно подумать заранее не только о выборе наряда, но и о макияже.

Вау-эффект: эксперты назвали смоки самым модным макияжем на Новый год-2024
Фото: Instagram-аккаунт HUNGVANNGO

Учитывая, что празднование нового года часто сопровождается застольем, макияж лучше выбирать, уделяя особое внимание глазам: это поможет избежать бесконечной коррекции помады. Это может быть классический макияж с графичными стрелками или глазам в стиле Хейли Бибер. Эксперты thesymbol.ru также рекомендуем обратить внимание на другой модный тренд — смоки. Он красиво подчеркнёт любой цвет глаз и сделает их визуально больше.

Такой макияж называется смоки из-за английского слова "smoke" (дым). Главная его особенность — "дымчатые" тени. Именно поэтому в классическом варианте используются только серые тени. Их нужно плотно нанести вдоль ресниц и затем мягко растушевать по всему веку, чтобы цвет стал менее насыщенным, как дым.

Чтобы сделать глаза ещё выразительнее, рекомендуется подчёркнуть верхнюю и нижнюю линии роста ресниц с помощью мягкого чёрного карандаша и подводки. И, конечно же, добавить несколько слоёв туши. Не стоит бояться экспериментировать с разными текстурами. Можно создать "подложку" с помощью жидких сияющих теней, а затем "закрепить" их сухими — матовыми или блестящими. Это не только сделает цвет более насыщенным, но и улучшит стойкость макияжа.

Если не нравятся классические серые смоки, можно выбрать любой другой цвет. Также подойдут коричневые тени. Комбинирование оттенков, добавление блеска с помощью глиттера позволит создать отличный образ, ведь новый год — лучшее время для экспериментов. Очень эффектно будут смотреться цветные смоки: для этого следует подобрать оттенок теней под свой новогодний наряд или цвет глаз.

Смоки — очень самодостаточный элемент бьюти-образа, поэтому остальной макияж можно сделать максимально простым. Скрыть недостатки кожи с помощью консилера, выполнить лёгкий контуринг и нанести на губы нюдовую помаду (лучше всего с сочетанием карандаша). А если хочется создать образ женщины-вамп, можно добавить красную помаду. Такой макияж гарантированно вызовет "вау-эффект".

КОРИЧНЕВЫЙ СМОКИ АЙС ПОШАГОВО ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ / САМЫЙ КРАСИВЫЙ МАКИЯЖ НА НОВЫЙ ГОД
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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