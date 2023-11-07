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Тонна макияжа и популярность в социальных сетях: семь мифов о том, как впечатлить парней

2:19
Общество » Семья

Многие девушки, когда они влюбляются, могут чувствовать необходимость впечатлить своего избранника. Однако важно понимать, что настоящий мужчина оценит вас и полюбит именно за то, кто вы есть. Эксперты HerBeauty. co называют 7 вещей, которые, по мнению некоторых девушек, должны производить впечатления на парней, но на практике это не так.

Тонна макияжа и популярность в социальных сетях: семь мифов о том, как впечатлить парней
Фото: Фото: flickr.com

Тонны макияжа

Многие девушки думают, что макияж делает их более привлекательными, однако большинство парней предпочитают натуральную красоту. Они хотят видеть вас такими, какие вы есть, и не желают, чтобы вы скрывали свою настоящую сущность за слоем косметики.

Очень высокие каблуки

Высокие каблуки могут создать впечатление вначале, но с течением времени большинство парней начинают ценить ваш комфорт больше, чем эффектный образ. Они хотят видеть вас уверенными и счастливыми, а не хромающими на высоких каблуках.

Игры и игнорирование

Постоянные игры и игнорирование, чтобы привлечь внимание, часто отталкивают парней. Они предпочитают честное и открытое общение, а не сложные маневры.

Согласие на всё

Быстрое согласие на все желания парня может привести к тому, что он потеряет интерес. Мужчины ценят женщин, у которых есть свои мнения и готовность сказать "нет", когда это необходимо.

Подавление интеллекта

Если вы принижаете свой интеллект, чтобы соответствовать ожиданиям парня, это может сделать отношения скучными и однообразными. Они часто ценят умную и самоуверенную женщину.

Ловля комплиментов

Постоянное недооценивание себя, чтобы услышать комплименты, может выглядеть неискренне. Уверенная девушка впечатляет больше.

Популярность в социальных сетях

Парням важно, как они чувствуют себя рядом с вами, а не то, как много у вас подписчиков в социальных сетях. Они ценят реальное общение и взаимодействие, не обращая внимания на вашу популярность в виртуальном мире.

Итак, не нужно менять себя ради того, чтобы произвести впечатления на парня. Правильный мужчина будет ценить вас такими, какие вы есть.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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