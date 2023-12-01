Стилист для защиты волос в холодное время года посоветовала выбирать шапки из натуральных тканей

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Зимой волосы подвергаются сильному стрессу: перепаду температур между улицей и тёплым помещением, ношению неправильных головных уборов, сухой воздух и подбор неподходящих средств для ухода. Более подробно об уходе за волосами в холодное время года рассказала в комментарии для Pravda.Ru стилист Антонина Кастальская.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Эксперт поделилась, что не стоит носить тесные шапки и головные уборы. Это будет способствовать спазму сосудов кожи и преждевременному выпадению волос. Также стоит тщательно следите за гигиеной головных уборов. Лучше носить шапки из натуральных тканей, а для обезвоженных волос под головной убор можно дополнительно рекомендовать ношение шелкового платка.

Также один или два раза в неделю стоит делать регулярный самомассаж кожи головы. Это позволит улучшить циркуляцию крови и предотвратит чрезмерный волосопад.

“Обратите внимание на кондиционеры и маски. Кондиционеры следует выбирать с кислым PH, чтобы чешуйки волоса закрывались и предотвращалась потеря влага из волоса. Также при ополаскивании волос используйте прохладную воду”, - рассказала стилист.

Эксперт рекомендовала использовать увлажняющие шампуни (отлично с этим справляются "Пантенол" и гиалуроновая кислота в его составе) и несмывающиеся увлажняющие уходы для волос. Стоит отдавать предпочтение использованию расчёсок, гребней из натуральных материалов, чтобы волосы не электризовались.

Также лучше отказаться от стайлингов и укладочных средств, которые содержат соль и спирт. Это позволит минимизировать агрессивное воздействие и сохранить волосы как можно дольше здоровыми, увлажненными и блестящими.