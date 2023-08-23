Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Бывшего мужа Полины Гагариной застали с новой девушкой с актрисой Софьей Синицыной
МО: Над Баренцевым морем засекли приближающуюся к границе РФ воздушную цель
Под Воронежем нашли в канализационном коллекторе тела бизнесмена с сыном
Экс-агент ЦРУ Джонсон: Зеленский будет свергнут или убит из-за нежелания договариваться о мире
Московский прокурор погиб после падения с лошади на отдыхе в Адыгее
Диетолог Соломатина рассказала об опасности монодиет
Девушка, которую мигрант избил на пробежке из-за коротких шорт, не думала, что он может такое сделать
Под Волгоградом в ДТП погиб двухлетний ребенок: водитель не справилась с управлением
Разведка Украины показала момент запуска ракеты по самолёту ВКС РФ около острова Змеиный

Джениффер Энистон использует семя лосося для упругости кожи и красоты

Красота

Среди лучших актрис своего поколения, Дженнифер Энистон является иконой стиля и красоты.

Джениффер Энистон использует семя лосося для упругости кожи и красоты
Фото: "chinook salmon" by USFWS Pacific Southwest Region is licensed under CC BY 2.0.

С момента её всплеска популярности благодаря сериалу "Друзья" (1994-2004), многие стремились скопировать её потрясающие образы.

Время, кажется, не оказало существенного влияния на её внешность — она до сих пор сияет.

Она придерживается здорового образа жизни, включая сбалансированное питание и регулярные тренировки. У неё также есть несколько секретов красоты, один из которых она раскрыла этим летом.

Семя лосося — секрет красоты Дженнифер Энистон

В интервью, которое она дала газете The Wall Street Journal, Дженнифер Энистон рассказала, что её косметолог рекомендовал ей пройти процедуру с использованием спермы лосося для улучшения состояния кожи. У неё было много сомнений по этому поводу.

"Прежде всего, я сказала: 'Вы серьезно? Как получить сперму лосося?'" — вспоминает актриса, которая, несмотря на первоначальные колебания, все же попробовала.

Тем не менее, она признаёт, что не заметила больших изменений на своём лице. В этом интервью звезда объясняет, что это нехирургический метод, разработанный в Южной Корее для омоложения кожи.

"Используются молекулы ДНК, полученные из гиалуроновой кислоты и спермы лосося", — подробно описывает она.

Согласно Национальной медицинской библиотеке США, "показано, что сперма лосося восстанавливает упругость кожи, влагоудерживающие барьеры и помогает уменьшить воспаление.

Такие бренды, как Kahi или Argentum Apothecary, используют этот ингредиент в различных кремах, с целью, как сами утверждают, стимулировать регенерацию клеток и производство коллагена и эластина.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
"Мы в России жить не будем": актер Белый вспомнил об ультиматуме жене

Артист покинул Россию и проживает в Израиле.

Актер Анатолий Белый рассказал о реакции жены на решение об эмиграции
Источник в Минобороны подтвердил освобождение от должности генерала Суровикина
Названа причина отставки генерала армии Суровикина
Генерал Сергей Суровикин снят с должности
Подруга рассказала о последней смс погибшего в коллекторе Москвы
В США нашли выход из неудач контрнаступления ВСУ. Поможет ли? Любовь Степушова "39 секунд и всё": США уже рассчитали угрозу от "Цирконов" у границ Олег Володин В конгрессе США выступили против помощи Киеву. В чём причина? Петр Ермилин
Пообещал и погиб: наёмник ВСУ из США хотел рассказать отцу о миссии, которую "боялись выполнять"
"Сериала не будет, расходимся": Лопырева прокомментировала слухи о романе с Абрамовичем
Владимир Малышев ответил Ахеджаковой на прощании с Ясуловичем
Владимир Малышев ответил Ахеджаковой на прощании с Ясуловичем
Последние материалы
Бывшего мужа Полины Гагариной застали с новой девушкой с актрисой Софьей Синицыной
МО: Над Баренцевым морем засекли приближающуюся к границе РФ воздушную цель
Под Воронежем нашли в канализационном коллекторе тела бизнесмена с сыном
Экс-агент ЦРУ Джонсон: Зеленский будет свергнут или убит из-за нежелания договариваться о мире
Московский прокурор погиб после падения с лошади на отдыхе в Адыгее
Диетолог Соломатина рассказала об опасности монодиет
Девушка, которую мигрант избил на пробежке из-за коротких шорт, не думала, что он может такое сделать
Под Волгоградом в ДТП погиб двухлетний ребенок: водитель не справилась с управлением
Разведка Украины показала момент запуска ракеты по самолёту ВКС РФ около острова Змеиный
Отец и сын погибли в Башкирии от угарного газа в гараже из-за заблокированной двери
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников