Джениффер Энистон использует семя лосося для упругости кожи и красоты

Среди лучших актрис своего поколения, Дженнифер Энистон является иконой стиля и красоты.

Фото: "chinook salmon" by USFWS Pacific Southwest Region is licensed under CC BY 2.0.

С момента её всплеска популярности благодаря сериалу "Друзья" (1994-2004), многие стремились скопировать её потрясающие образы.

Время, кажется, не оказало существенного влияния на её внешность — она до сих пор сияет.

Она придерживается здорового образа жизни, включая сбалансированное питание и регулярные тренировки. У неё также есть несколько секретов красоты, один из которых она раскрыла этим летом.

Семя лосося — секрет красоты Дженнифер Энистон

В интервью, которое она дала газете The Wall Street Journal, Дженнифер Энистон рассказала, что её косметолог рекомендовал ей пройти процедуру с использованием спермы лосося для улучшения состояния кожи. У неё было много сомнений по этому поводу.

"Прежде всего, я сказала: 'Вы серьезно? Как получить сперму лосося?'" — вспоминает актриса, которая, несмотря на первоначальные колебания, все же попробовала.

Тем не менее, она признаёт, что не заметила больших изменений на своём лице. В этом интервью звезда объясняет, что это нехирургический метод, разработанный в Южной Корее для омоложения кожи.

"Используются молекулы ДНК, полученные из гиалуроновой кислоты и спермы лосося", — подробно описывает она.

Согласно Национальной медицинской библиотеке США, "показано, что сперма лосося восстанавливает упругость кожи, влагоудерживающие барьеры и помогает уменьшить воспаление.

Такие бренды, как Kahi или Argentum Apothecary, используют этот ингредиент в различных кремах, с целью, как сами утверждают, стимулировать регенерацию клеток и производство коллагена и эластина.

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