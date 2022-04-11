Chanel назначит двух россиян на руководящие должности

Chanel объявила о назначении двух россиян на руководящие должности в компанию.

Как сообщает ТАСС, Ирина Водяхина должна заменить на посту генерального директора Винсента Дарбо, а также исполнять обязанности директора сети розничных бутиков в России.

Винсент Дарбо занимал должность генерального директора Chanel в России с середины 2020 года.

Также стало известно, что финансовым директором компании в России станет россиянин. Его или ее имя пока не разглашается.

Ранее Chanel перестала продавать свою продукцию российским покупателям. В бутиках от клиентов требовали расписку, что они не русские и не собираются носить продукцию в России.