Chanel объявила о назначении двух россиян на руководящие должности в компанию.
Как сообщает ТАСС, Ирина Водяхина должна заменить на посту генерального директора Винсента Дарбо, а также исполнять обязанности директора сети розничных бутиков в России.
Винсент Дарбо занимал должность генерального директора Chanel в России с середины 2020 года.
Также стало известно, что финансовым директором компании в России станет россиянин. Его или ее имя пока не разглашается.
Ранее Chanel перестала продавать свою продукцию российским покупателям. В бутиках от клиентов требовали расписку, что они не русские и не собираются носить продукцию в России.
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