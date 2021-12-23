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Стилист объяснил, во что нарядиться для встречи года тигра

Красота

Эксперт рассказал, какие тренды в одежде подойдут для празднования года тигра.

Стилист объяснил, во что нарядиться для встречи года тигра

Звёздный стилист Лина Дембикова рекомендовала дамам, которые будут встречать Новый год дома, обратить внимание на платья в бельевом стиле. Для этих целей, по мнению специалиста, подойдут и роскошные пижамы.

"Если вы планируете встречать Новый год дома или планируете провести всю праздничную часть за уютной вечеринкой, то тут, наверное, самое подходящее — это бельевые платья, платья с перьями, пижамы в роскошном стиле с какими-то декоративными элементами", — цитирует слова Дембиковой Москва 24.

Стилист приветсвует также встречу праздника в спортивном костюме с обилием серебряных блестящих украшений.

Мужчинам, которые будут праздновать Новый год дома, эксперт рекомендует отдать предпочтение брюкам и рубашке оверсайз с воротником-стойкой. Уместно также будут смотреться свитшот с красивыми брюками.

"Если мы говорим о торжественной части, то, конечно, здесь для мужчины единственный вариант — это брючный костюм", — убеждена Дембикова.

Представителям прекрасного пола стилист советует нарядиться в платья из неопрена, актуально будут выглядеть также наряды с декоративными элементами, например с баской или воланами.

Самыми популярными цветами сезона являются серебряный, розовый и чёрный.

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В чем встречать Новый Год 2022?
Автор: Елена Былкина
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