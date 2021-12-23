Стилист объяснил, во что нарядиться для встречи года тигра

Эксперт рассказал, какие тренды в одежде подойдут для празднования года тигра.

Звёздный стилист Лина Дембикова рекомендовала дамам, которые будут встречать Новый год дома, обратить внимание на платья в бельевом стиле. Для этих целей, по мнению специалиста, подойдут и роскошные пижамы.

"Если вы планируете встречать Новый год дома или планируете провести всю праздничную часть за уютной вечеринкой, то тут, наверное, самое подходящее — это бельевые платья, платья с перьями, пижамы в роскошном стиле с какими-то декоративными элементами", — цитирует слова Дембиковой Москва 24.

Стилист приветсвует также встречу праздника в спортивном костюме с обилием серебряных блестящих украшений.

Мужчинам, которые будут праздновать Новый год дома, эксперт рекомендует отдать предпочтение брюкам и рубашке оверсайз с воротником-стойкой. Уместно также будут смотреться свитшот с красивыми брюками.

"Если мы говорим о торжественной части, то, конечно, здесь для мужчины единственный вариант — это брючный костюм", — убеждена Дембикова.

Представителям прекрасного пола стилист советует нарядиться в платья из неопрена, актуально будут выглядеть также наряды с декоративными элементами, например с баской или воланами.

Самыми популярными цветами сезона являются серебряный, розовый и чёрный.

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