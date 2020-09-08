Поклонники раскритиковали Анну Семенович за лишний вес

Популярная российская певица Анна Семенович в конце мая объявила, что проходит курс похудения. Артистка также призывала подписчиков последовать её примеру. Но после прохождения курса Семенович снова вернулись к привычному образу жизни и опять набрала лишние килограммы.

Певица стала давать концерты, на которых её поклонники обратили внимание на внешний вид звезды. В Сети начали активно обсуждать её фото, на котором заметно, что экс-солистка группы "Блестящие" располнела, и у неё даже виден второй подбородок.

"Аня, ты ли это?" — удивились пользователи.

Однако в своём Instagram-аккаунте Анна Семенович продолжает демонстрировать свои прежние формы.

Она не стала скрывать, что у неё есть определённые проблемы с пищевым поведением. Но звезда считает, что ей к лицу любой образ.

Семенович отметила, что с оптимизмом относится в своим новым формам. Также она заявила, что уже давно чувствует себя и выглядит на 27 лет.