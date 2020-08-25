Посмотреть эту публикацию в Instagram
Captain of Sunday............🧢 thank you @soheyheyhey for my beautiful kimono 👘
62-летняя певица Мадонна опубликовала на странице в Instagram своё новое фото. Поклонники обратили внимание на кожу рук звезды, состояние которой выдавало её истинный возраст.
Мадонна часто выкладывает в Сеть фото в разных образах, не все из них нравятся её фанатам. Так, недавно звезда опубликовала снимок без бюстгальтера и с костылём, фанаты заметили, что певица находится уже не в том возрасте, чтобы не носить нижнее бельё.
Недавно Мадонна выложила фото, на котором она запечатлена в полупрозрачной кепке и с боксёрскими косичками. На фото видна рука певицы, на которой очень заметны вены и дрябла кожа.
"Что с вашей рукой? Выглядит ужасно".
"Фотошопа на старческие руки уже не хватило?".
"Такие руки надо прятать".
"Королева, как и всегда! Но что у вас с руками?" — написали подписчики в комментариях.
Ранее певица Валерия показала, как ухаживает за кожей в домашних условиях.
В Берлине ещё не готовы подтвердить, что оппозиционного политика Алексея Навального отравили.