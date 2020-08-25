Поклонники раскритиковали Мадонну за "старческие руки"

62-летняя певица Мадонна опубликовала на странице в Instagram своё новое фото. Поклонники обратили внимание на кожу рук звезды, состояние которой выдавало её истинный возраст.

Мадонна часто выкладывает в Сеть фото в разных образах, не все из них нравятся её фанатам. Так, недавно звезда опубликовала снимок без бюстгальтера и с костылём, фанаты заметили, что певица находится уже не в том возрасте, чтобы не носить нижнее бельё.

Недавно Мадонна выложила фото, на котором она запечатлена в полупрозрачной кепке и с боксёрскими косичками. На фото видна рука певицы, на которой очень заметны вены и дрябла кожа.

"Что с вашей рукой? Выглядит ужасно". "Фотошопа на старческие руки уже не хватило?". "Такие руки надо прятать". "Королева, как и всегда! Но что у вас с руками?" — написали подписчики в комментариях.

Ранее певица Валерия показала, как ухаживает за кожей в домашних условиях.