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Поклонники раскритиковали Мадонну за "старческие руки"

Красота
 
 
 
 
 
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Captain of Sunday............🧢 thank you @soheyheyhey for my beautiful kimono 👘

Публикация от Madonna (@madonna)23 Авг 2020 в 4:04 PDT

62-летняя певица Мадонна опубликовала на странице в Instagram своё новое фото. Поклонники обратили внимание на кожу рук звезды, состояние которой выдавало её истинный возраст.

Мадонна часто выкладывает в Сеть фото в разных образах, не все из них нравятся её фанатам. Так, недавно звезда опубликовала снимок без бюстгальтера и с костылём, фанаты заметили, что певица находится уже не в том возрасте, чтобы не носить нижнее бельё.

Недавно Мадонна выложила фото, на котором она запечатлена в полупрозрачной кепке и с боксёрскими косичками. На фото видна рука певицы, на которой очень заметны вены и дрябла кожа.

"Что с вашей рукой? Выглядит ужасно".

"Фотошопа на старческие руки уже не хватило?".

"Такие руки надо прятать".

"Королева, как и всегда! Но что у вас с руками?" — написали подписчики в комментариях.

Ранее певица Валерия показала, как ухаживает за кожей в домашних условиях.

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