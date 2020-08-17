Операция за $20 тысяч позволит быстро получить кубики пресса

Людям, имеющим большой живот и желающим быстро обрести пресс, поможет пластическая операция. Таким образом, они смогут получить результат без диет и посещений спортзала.

Стоимость операции составляет $20 тысяч.

Многие мужчины тратят годы тренировок, чтобы накачать пресс, а таргетная или направленная липосакция дает возможность получить результат всего за несколько часов. В ходе операции под кожей на животе удаляют лишний жир, а мышцы приобретают хорошо заметные очертания.

В последние годы наблюдается рост спроса на такие операции, приём не только среди женщин, но и среди мужчин.

Но если после пациент не будет заниматься спортом и правильно питаться, то через несколько месяцев пресс полностью исчезнет под новым слоем жира. Таким образом, потраченные на операцию деньги будут просто выброшены на ветер.

Ранее "Правда.Ру" писала о методах безоперационной липосакции.