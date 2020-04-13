В Ленобласти чиновниц подозревают в посещении парикмахерских

Жители Ленинградской области, которые сейчас лишены возможности постричься, отмечают, что чиновницы тем не менее ухаживают за собой. В ходе брифинга о мерах, направленных на то, чтобы сдержать угрозу распространения коронавируса, комментаторы заметили, что женщины-председатели комитетов не выглядят так, будто они не посещают салоны красоты и парикмахерские.

В частности, внимание привлекли председатели комитета по социальной политике Светлана Шлемова и комитета по малому бизнесу Светлана Нерушай.

Пока они говорили в экране, местные жители говорили о закрытии парикмахерских, о том, что нет возможности постричься и покраситься, а также о тяжелом финансовом положении специалистов индустрии красоты.

"Все женщины, которые выступают сейчас, покрашены. Тогда почему мы должны сидеть дома третью неделю", — интересовалась одна из пользовательниц, которая работает в этой отрасли.

Стоит напомнить, что в России с 28 марта закрыт рынок услуг.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что депутат Госдумы предложила открыть парикмахерские и салоны красоты.