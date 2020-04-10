Депутат Госдумы предложила открыть парикмахерские и салоны красоты

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина выступила с предложением открыть парикмахерские и салоны красоты, которые были вынуждены приостановить свою работу на время карантина.

Вторыгина считает, что салоны красоты могли бы продолжить работу, но при условии, что для они смогут обеспечить для своих клиентов отдельные входы.

"Таких салонов, которые имеют отдельные входы, у нас довольно много. Предприниматели обращаются не просьбой оказать им финансовую поддержку, а с просьбой разрешить им работать при соблюдении всех необходимых требований", — сообщила депутат.

Также Вторыгина отметила, что считает нужным рассмотреть данный вопрос и определить, какие предприятия смогут продолжить свою работу.

Ранее сообщалось, что в Москве врачи-косметологи, дерматологи, массажисты, а также другие специалисты, работающие в салонах, имеющих медицинскую лицензию, смогут продолжить работу и оказывать услуги москвичам в случае обострения болезней или по медицинским показаниям.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Башкирии парикмахерским могут разрешить работать во время карантина.