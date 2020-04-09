В Башкирии парикмахерским могут разрешить работать во время карантина

В Башкирии парикмахерские могут продолжить свою работу в период карантина. Глава республики Радий Хабиров дал поручение рассмотреть этот вопрос.

В ходе совещания правительства Башкирии он отметил, что из-за введенных ограничений у многих сейчас нет возможности подстричься.

В связи с эти Хабиров решил рассмотреть разные варианты работы парикмахерских в период самоизоляции и изучить опыт Москвы.

Однако глава Башкирии подчеркнул, что открывать салоны будет можно только при условии отсутствия угрозы распространения коронавируса.

Стоит напомнить, что в республике выявлено 22 случая заражения коронавирусом. С 31 марта на территории Башкирии введен режим самоизоляции.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Москве разрешили работать салонам красоты с медицинской лицензией.