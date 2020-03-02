Гримёры раскрыли секрет молодости Софии Ротару, которая восхищает поклонников своей неотразимой внешностью, несмотря на то, что ей уже 72 года.
Лицо певицы выглядит очень молодо.
"В процессе нанесения маски лицо покрывают силиконовым клеем, который заполняет все морщины. Потом снимается слепок и создается "искусственная кожа". Такую маску наносят в течение трех часов, и стоит она до 50 тысяч рублей", — утверждают гримёры.
Специалисты также добавили, что это одноразовая маска, с ней можно ходить не более 12 часов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что директор Ротару рассказал о секретах молодости певицы.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: "Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все".