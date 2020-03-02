Гримёры раскрыли секрет красоты и молодости Ротару

Гримёры раскрыли секрет молодости Софии Ротару, которая восхищает поклонников своей неотразимой внешностью, несмотря на то, что ей уже 72 года.

Лицо певицы выглядит очень молодо.

Секрет молодости Ротару скрывается в силиконовой маске

"В процессе нанесения маски лицо покрывают силиконовым клеем, который заполняет все морщины. Потом снимается слепок и создается "искусственная кожа". Такую маску наносят в течение трех часов, и стоит она до 50 тысяч рублей", — утверждают гримёры.

Специалисты также добавили, что это одноразовая маска, с ней можно ходить не более 12 часов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что директор Ротару рассказал о секретах молодости певицы.