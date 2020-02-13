Концертный директор популярной певицы Софии Ротару Сергей Лавров, который уже давно работает с артисткой, рассказал о ее секретах "вечной молодости".
Он опроверг слухи о том, что певица прибегает к радикальным методам поддержания своей внешности и красоты. По словам Лаврова, в действительности секрет прекрасной внешности исполнительницы довольно простой — она просто ведет здоровый образ жизни, не игнорируя основные правила. Так, Ротару любит жареную картошку, но решила отказаться от этого блюда ради здоровья и сохранения молодости.
"Перед каждым крупным концертом София Михайловна садится на особый режим питания. Ей не так легко даются диеты, поскольку ее любимое блюдо — жареная картошка. Ротару также пришлось отказаться от десертов и мясных блюд. В основном артистка употребляет в пищу свежую зелень и ежедневно совершает часовые прогулки", — пояснил Лавров.
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