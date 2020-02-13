Директор Ротару рассказал о секретах молодости певицы

Концертный директор популярной певицы Софии Ротару Сергей Лавров, который уже давно работает с артисткой, рассказал о ее секретах "вечной молодости".

Он опроверг слухи о том, что певица прибегает к радикальным методам поддержания своей внешности и красоты. По словам Лаврова, в действительности секрет прекрасной внешности исполнительницы довольно простой — она просто ведет здоровый образ жизни, не игнорируя основные правила. Так, Ротару любит жареную картошку, но решила отказаться от этого блюда ради здоровья и сохранения молодости.