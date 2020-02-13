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Источник Правда.Ру

Анна Семенович оказалась в больнице после неудачного педикюра

Красота

Анна Семенович недавно написала в своем Instagram пост о том, что ей сделали операцию. Из-за этого певица теперь не сможет заниматься спортом, что, как она считает, отразится на ее фигуре.

В некоторых СМИ сразу стали появляться сообщения о том, что у Семенович была сложная операция.

Звезда отреагировала на такие заголовки и прояснила ситуацию.

Она написала, что ей приятно, что за нее беспокоятся, но на самом деле ничего страшного не произошло. Дело в том, что Анне неудачно сделали педикюр, в ее палец попала инфекция. Операция прошла успешно, но ей пока больно ходить.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Анна Семенович пожаловалась на боли после операции на ноге.

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