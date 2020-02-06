Анна Семенович пожаловалась на боли после операции на ноге

Певица Анна Семенович на своей странице в Instagram написала о перенесенной недавно операции.

По словам артистки, ей сложно вернуться в рабочий ритм после отпуска.

"А еще этот палец на ноге, болящий после операции, и я никак не могу приступить к занятиям спортом", — пожаловалась артистка.

В комментариях подписчики порекомендовали певице отдыхать и как можно быстрее восстановиться.