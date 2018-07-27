В Казани поставят гоп-балет с битами и грациозными драками

В Казани, столице республики Татарстан, поставят весьма необычный и интересный балет. Героями его станут бандиты конца прошлого века. В ходе представления они будут драться битами, сидеть на корточках, и, конечно же, танцевать.
Сюжет постановки следующий. Молодой человек из обеспеченной и, в общем-то, благополучной семьи, попадает, как это принято говорить, в "нехорошую компанию". Через какое-то время юноша становится лидером криминальной группировки. В банде он оказался из-за девушки, в которую по уши влюблен. Молодой человек разрывается на части — от нежных чувств к своей возлюбленной и осознания того, что организованная преступная группировка творит настоящие зверства, а его любовь является зачинщицей чуть ли не большинства ее преступлений.
Чем же закончится сея история, пока неизвестно — финал еще не придуман.
Очевидно, что идея столь необычной постановки навеяна вполне себе реальными событиями, что происходили в столице Татарстана больше четверти века назад. Тогда в Казани действовали несколько десятков организованных преступных группировок, "прославившихся" на весь Советский Союз. Феномен, когда молодые люди объединялись в самые настоящие бандформирования и принимались бесчинствовать, прозвали "казанским феноменом". Банды занимались рэкетом, заказными убийствами, отмыванием денег, наркоторговлей, вымогательством и сутенерством.
Читайте также:
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
ЦБ решил не пускать россиян и бизнес в валюту, чтобы не отказались от рубля и перед ограничениями долларовой ликвидности. Грядут санкции или запрет доллара?
По его мнению, это было бы намного лучше, чем то, что сделала Россия. А Россия, по мнению Макаревича, Крым "украла".
Российская Федерация накопила рекордный запас золота. Неужели доллар постиг крах?
Трагедия с пожарами в Греции показала уязвимость гражданской обороны страны, а версия с намеренными поджогами обозначила серьезную системную угрозу.