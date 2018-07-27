В Казани поставят гоп-балет с битами и грациозными драками

В Казани, столице республики Татарстан, поставят весьма необычный и интересный балет. Героями его станут бандиты конца прошлого века. В ходе представления они будут драться битами, сидеть на корточках, и, конечно же, танцевать.

https://www.youtube.com/watch?v=zEpvmIBvDOo

Сюжет постановки следующий. Молодой человек из обеспеченной и, в общем-то, благополучной семьи, попадает, как это принято говорить, в "нехорошую компанию". Через какое-то время юноша становится лидером криминальной группировки. В банде он оказался из-за девушки, в которую по уши влюблен. Молодой человек разрывается на части — от нежных чувств к своей возлюбленной и осознания того, что организованная преступная группировка творит настоящие зверства, а его любовь является зачинщицей чуть ли не большинства ее преступлений.

Чем же закончится сея история, пока неизвестно — финал еще не придуман.

Очевидно, что идея столь необычной постановки навеяна вполне себе реальными событиями, что происходили в столице Татарстана больше четверти века назад. Тогда в Казани действовали несколько десятков организованных преступных группировок, "прославившихся" на весь Советский Союз. Феномен, когда молодые люди объединялись в самые настоящие бандформирования и принимались бесчинствовать, прозвали "казанским феноменом". Банды занимались рэкетом, заказными убийствами, отмыванием денег, наркоторговлей, вымогательством и сутенерством.

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