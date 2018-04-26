Специалисты Роспотребнадзор перед майскими праздниками напомнили о правилах выбора мяса для шашлыка.
На сайте ведомства говорится, что Роспотребнадзор не рекомендует покупать мясо (и другие продукты) в местах неустановленной торговли, неизвестного происхождения и без сопроводительных документов
По данным экспертов, "при покупке охлаждённого мяса обращайте внимание на его внешний вид и запах".
Отметим, что в Роспотребнадзоре рекомендовали внимательно изучить маркировку при покупке замаринованного шашлыка, чтобы определить консерванты и определить срок годности.
"Правда.Ру" ранее сообщала, что посиделки с шашлыком в лесной области или на природе в целом практически ежедневно становятся причиной пожаров различной степени тяжести.
Напомним, загоревшийся трубопровод у Москвы-реки в Марьино в результате серьезного пожара на этом участке был спровоцированным невинным пикником на берегу, отдыхающие на котором после жарки шашлыка не потушили угли в мангале.
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