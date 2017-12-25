Как поставить елку по фэн-шую и заманить удачу в следующем году

Новогоднюю елку можно поставить так, чтобы она не только радовала глаз, но и принесла в следующем году везение. Для этого надо поставить деревце по фэн-шую и выбрать ту зону, которая "подходит" к вашему желанию.

Устанавливая елочку в южном секторе дома, то есть в поле, управляемом огнем, символизируемом поблескивающими украшениями, хозяин дома как бы приглашает в собственную жизнь всеобщее уважение. А если оформить новогоднюю елку ярко-красными убранством, то эту тенденцию можно упрочить.

Если елку установить в юго-западной части и украсить ее игрушечными домиками, парными Дедом Морозом и Снегурочкой, то можно стимулировать сферу брака и любовного благополучия.

Установленная в западной или северо-западной области жилья елка может привлечь к хозяевам творческую созидательную энергию. При этом следует украсить деревце в бело-золотом спектре. Дополнительное украшение дома в форме гирлянд колокольчиков способствует привлечению хороших людей в жизнь хозяев дома в следующем году, пишет портал "Делфи".

Устанавливая елку в северном секторе дома и декорируя ее монетами и дождиком, можно обеспечить владельцам квартиры успех в карьере и финансовое благополучие.

С помощью праздничной елки, размещенной в северо-восточном сегменте квартиры, можно стимулировать удачу в учебной деятельности. Так, если младшее поколение неважно обучается, деревце нужно расположить именно здесь, поставив под него, например, в качестве украшения школьный ранец.

Расположив елку в юго-восточном секторе и убрав ее жемчужными бусами, денежными купюрами, дождиком и алыми лентами, можно помочь благоденствию всей семьи.

Если существует необходимость обрести везение во всех областях, то установить новогоднюю елку необходимо в сегменте, который является наиболее важным для хозяев, а в остальные сектора разместить декорированные по методологии фэн-шуй еловые лапы.

Немедленно по завершении новогодних празднеств елочку следует аккуратно выбросить, дабы не сбить хвою, поскольку по законам фэн-шуй потерявшая хвою елка становится генератором крайне отрицательной энергетики.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что самую высокую в мире живую "рождественскую ель" торжественно зажгли в японском городе Кобе. Дерево ростом в 30-ть метров осветилось яркими огнями под восторженные возгласы сотен человек.

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