Полиция Швейцарии оштрафует утку за превышение скорости полета

Швейцарская полиция заинтересовалась уткой, которая попала в дорожную камеру летящей с превышением скорости.

Правоохранители города Оберванген (кантон Берн) отметили, птица развила скорость 52 километра в час. Но проблема в том, что на данном участке дороги установлено ограничение скорости 30 километров в час.

По данным издания Local, обычно полученные с камеры снимки используются для того, чтобы штрафовать нарушителей. А утка существенно превысила скорость, поэтому полиция обязана была отреагировать на это нарушение.

В своем Facebook представители полиции написали, что теперь непонятно, куда слать штрафы за "быстрое летание".

"Правда.Ру" ранее сообщала, что на 92-м километре МКАД неизвестный мужчина помог утке с утятами, оказавшейся на проезжей части дороги. Оказавшийся поблизости сотрудник телеканала "360" снял видео этого спасения.

Надо сказать, что такие случаи происходят в последнее время не редко. Довелось спасать утиную семью - утку, селезня и утят - актеру Владимиру Машкову, который увидел птиц возле джипа на развилке у Белорусского вокзала. Тогда Машков и несколько добровольцев устроили целую операцию по спасению крылатой семейки. Конечно, все закончилось благополучно.

А на Ленинском проспекте байкер, увидев маму-утку и ее птенца, вообще перекрыл движение, чтобы они могли перейти дорогу. На проспекте образовалась солидная пробка, но к ситуации все автомобилисты отнеслись с пониманием и даже с юмором.

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