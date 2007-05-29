Утка в пруду хуже крысы на кухне: почему нельзя купаться в стоячей воде

Если уж мы решили искупаться, то нас не остановит ничто. Ни щиты "Купаться запрещено!", ни даже "Осторожно, холера!". Мы плавали и будем плавать в прудах меж тины, консервных банок и сигаретных бычков. А рядом с нами плавают утки, чайки, собаки… и продукты их жизнедеятельности. Впрочем, не только их.

"Когда вы купаетесь, вода так или иначе, но попадает вам в рот, — объясняет врач-эпидемиолог Андрей Коростылёв. — В итоге приятное охлаждение от зноя может закончиться кишечной инфекцией.

Какой именно — просто непредсказуемо: от дизентерии и сальмонеллеза до брюшного тифа. Ведь если в водоеме обнаружена кишечная палочка, это значит, что в воде присутствует содержимое кишечников других людей".

Врачи-паразитологи называют городских уток и чаек "летающими крысами", иначе говоря, рассадниками заразы. Потому никогда не купайтесь в закрытых водоемах, где плавают утки, как бы жарко вам ни было!

Зуд купальщика

В противном случае можно подхватить довольно распространенное заболевание — зуд купальщика. Находящиеся в воде личинки утиных глистов внедряются в кожу, вызывая повышение температуры, появление красных волдырей на теле и нестерпимый зуд.

Если волдырей немного, их можно помазать каким-нибудь кремом или мазью, снимающими зуд. Если же, что называется, "накрыло", обязательно обратитесь к врачу.

Во время купания в водоемах соблюдайте технику безопасности

Никогда не ныряйте в незнакомом месте. Всегда помните поговорку: не зная броду, не суйся в воду. Наиболее типичная травма летнего сезона — вклинивание позвоночника в череп — происходит из-за того, что человек бросается вниз головой там, где мелко.

Чтобы не остаться на дне или на всю жизнь — инвалидом, не поленитесь предварительно обследовать ту часть водоема, в которую вы собрались нырять с высоты.

Нельзя купаться сразу после того, как вы хорошо "прожарились" на солнце. Резкий перепад температур может привести к спазму диафрагмы и остановке дыхания или к спазму венозных сосудов сердца. Обе ситуации чреваты смертельным исходом.

купание в озере

Опасайтесь мокрого купальника или плавок. Не сушите их на себе. Для женщин это чревато заболеваниями половой сферы, органов малого таза и мочеиспускательной системы.

У мужчин может пострадать предстательная железа. Возможно также обострение геморроя или проктита. Особенно осторожными должны быть люди с больными почками.

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