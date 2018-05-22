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Источник Правда.Ру

Ученые назвали степень влияния температуры на иммунную систему

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Британские ученые пришли к выводу, что на работу иммунной системы влияет средняя температура тела. 

Ученые назвали степень влияния температуры на иммунную систему. 387114.jpeg

Группа исследователей из университета Манчестера обнародовала результаты исследования, посвященного влиянию высокой температуры тела на эффективность работы иммунной системы.

Ученые раскрыли роль белков Nuclear factor kappa B, которые выполняют в том числе и функцию "клеточных часов", регулирующих своим связанным с температурой маятником активность иммунитета.

По словам исследователей, даже небольшой рост температуры тела серьезно ускоряет работу транскрипционного фактора NF-κB. С учетом того, что белки управляют в том числе и активностью генов, которые кодируют иммунную систему, температура связана с иммунитетом напрямую. 

Подобное исследование может помочь в разработке новейших лекарственных препаратов, отмечают специалисты.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что российские диетологи пришли к выводу, что сало полезно для организма и может предупредить риск развития опасных болезней. Сало содержит большое количество полезных веществ, витаминов и питательных микроэлементов.

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Темы белки препарат лекарства температура
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