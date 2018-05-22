Ученые назвали степень влияния температуры на иммунную систему

Британские ученые пришли к выводу, что на работу иммунной системы влияет средняя температура тела.

Группа исследователей из университета Манчестера обнародовала результаты исследования, посвященного влиянию высокой температуры тела на эффективность работы иммунной системы.

Ученые раскрыли роль белков Nuclear factor kappa B, которые выполняют в том числе и функцию "клеточных часов", регулирующих своим связанным с температурой маятником активность иммунитета.

По словам исследователей, даже небольшой рост температуры тела серьезно ускоряет работу транскрипционного фактора NF-κB. С учетом того, что белки управляют в том числе и активностью генов, которые кодируют иммунную систему, температура связана с иммунитетом напрямую.

Подобное исследование может помочь в разработке новейших лекарственных препаратов, отмечают специалисты.

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