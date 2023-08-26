Двое рабочих украли бордюры и плитку на 5 млн возле "Москвы-Сити"

Двое рабочих были задержаны после того, как они похитили тротуарную плитку и бордюры на сумму свыше пяти миллионов рублей в районе "Москвы-Сити", сообщает SHOT.
Уточняется, что украденные материалы принадлежали строительной компании и находились возле здания на Краснопресненской набережной. Несмотря на то, что они не мешали никому, двум разнорабочим из Узбекистана — 30-летнему Абдусамаду и 43-летнему Аслиддину — они показались чрезвычайно привлекательными.
Следствие установило, что материальный ущерб от этого случая "кражи века" оценивается в сумму пять миллионов сто восемьдесят три тысячи рублей. В настоящее время оба подозреваемых находятся под арестом. Их причастность к преступлению они признали.
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