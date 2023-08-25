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86-летний американец присвоил имя покойного брата и жил с ним более 50 лет

2:01
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86-летний американец признан виновным в краже личности своего покойного брата с целью незаконного использования социального страхования. По информации Fox News, мужчина попытался извлечь выгоду, используя номер социального страхования своего брата.

86-летний американец присвоил имя покойного брата и жил с ним более 50 лет
Фото: creativecommons

Известно, что Наполеон Гонсалес из Этна, штат Мэн, присвоил личность своего ушедшего из жизни брата Гильермо. Смерть Гильермо наступила еще в 1939 году, когда он был ребенком. Впоследствии, в 1965 году, Наполеон начал использовать его имя. На протяжении полувека он жил под чужой личностью, успев зарегистрировать несколько паспортов, идентификационных карточек и даже дополнительный номер социального страхования, чтобы получать незаконные выплаты.

Первые подозрения в мошенничестве появились в отношении него еще в 2010 году, что привело к временной приостановке выплат. Однако в 2020 году новое расследование было начато после того, как система распознавания лиц обнаружила две разные идентификационные карточки с изображением Гонсалеса. 18 августа мужчину представили перед судом по обвинениям в мошенничестве.

В ходе судебного процесса Гонсалес заявил, что присвоил личность брата по указанию управления специальных расследований ВВС, так как в 1960-х годах он участвовал в операции под прикрытием. Он также признался, что затем имитировал свою собственную смерть и продолжил жить под документами брата.

За эти действия Гонсалесу грозит до 20 лет тюремного заключения, если его признают виновным. Защитник мужчины, Харрис Мэттсон, заявил, что прокурорам не удалось доказать все обвинения, и учитывая почтенный возраст своего клиента, он надеется на избежание тюремного наказания.

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Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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