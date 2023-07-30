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Отвратительное видео: Пенсионерка занялась сексом с коровами! Сейчас их ищет полиция и активисты

1:40
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В Индии произошел неприемлемый и возмутительный инцидент, который привлек внимание местной полиции и вызвал общественное возмущение. Видео, снятое с камеры видеонаблюдения, зафиксировало 65-летнюю женщину, Тулсидас Деликар, занимающуюся сексом с коровами. С этим ужасающим материалом попал в интернет, что позволило полиции приступить к расследованию этого жуткого случая. Параллельно с расследованием, органы правопорядка также начали поиск коров, которые стали жертвами зоофилии этого мужчины. По информации, полученной из доступных источников, есть основания полагать, что он совершил это ужасное деяние по крайней мере с двумя животными.

Отвратительное видео: Пенсионерка занялась сексом с коровами! Сейчас их ищет полиция и активисты
Фото: ютуб

Индийские власти приняли происходящее очень серьезно, и полиция активно занимается поисками зоозлоумышленника и всех причастных к этому случаю. Неоднократно появлялись сообщения о подобных инцидентах, и это явление вызывает сильное общественное негодование. Активисты, особенно представители групп самообороны, протестуют и требуют справедливого наказания для виновных лиц.

Полиция быстро реагирует на угрозы возможных демонстраций и соблюдает все процедуры расследования, чтобы привлечь злоумышленника к ответственности и найти его жертв, в данном случае - коров. Зоофилия является противозаконным актом, и органы правопорядка стремятся убедиться, что подобные жестокие поступки не останутся безнаказанными и что закон будет строго соблюдаться для защиты животных и обеспечения справедливости для всех пострадавших.

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