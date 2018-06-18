Зять короля Испании будет отбывать наказание в женской тюрьме

Зятю Филиппа VI суд дал несколько дней, чтобы самостоятельно явиться в одну их тюрем Испании.
Урдангарин сам выбрал женскую тюрьму как место отбывания своего срока. Отмечается, что в ней имеется отдельный небольшой корпус для мужчин. Иньяки Урдангарину предоставили на выбор 80 тюрем, но он остановил свой выбор именно на этой.
12 июня Верховный суд Испании приговорил мужчину к 6 годам заключения. Особа королевских кровей обвинен в мошенничестве, растрате и должностном преступлении.
Стороне обвинения удалось доказать в суде, что общественная организация "Институт ноос", руководили которой сам Урдангарин и его бывший деловой партнер Диего Торрес, являлась лишь ширмой для получения крупных денежных сумм из бюджетов Балеарских островов и Валенсии. Преступная схема действовала следующим образом — организация завышала цены на проведение спортивных мероприятий, а затем переводила средства на счета других компаний.
Отметим, что злоумышленникам удалось присвоить себе около 6 миллионов евро.
Официально титул злоумышленника звучит следующим образом: Его Превосходительство Дон Иньяки Урдангарин Либарт, гранд Испании.
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