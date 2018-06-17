Английские ученые узнали, кого король Артур пригласил за стол

Британские ученые нашли камень, на котором написаны имена рыцарей, заседавших за Круглым столом. Артефакту более 1300 лет, язык, на котором сделаны надписи, разнообразен — греческий, латынь и христианские символы. Благодаря этой находке эксперты узнали, что национальный "состав" стола был более разнообразным, чем считалось ранее, передает Daily Mail.

Выбор языка, стиля изложения, христианские символы, которые свидетельствуют о контактах со Средиземноморьем, — все это помогает лучше узнать культуру тех, кто обитал в замке в VII веке, считает Мишель Браун, специалист из Лондонского университета.

Исследователи отмечают, что найденный камень выполнял функцию подоконника в замке Тинтагель, это название неотделимо от легенды о короле Артуре. Находка особо ценна и тем, что сохранилось очень мало надписей, сделанных в то время.

Кроме того, удалось обнаружить турецкие чаши, испанские бокалы из стекла, все предметы относятся к периоду раннего средневековья, а также раковины устриц.

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