Психологи опровергли миф о связи компьютерных игр и жестокости

Британские психологи уверяют, что увлечение компьютерными играми не делает людей более склонными к насилию.

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В своем материале для Entertainment Computing Дэвид Зендл из Йоркского университета, пояснил, что "если игры действительно "программируют" человека, то он должен быстрее категоризовать и реагировать на концепции и предметы, которые в них содержатся, чем на объекты из реального мира. Это было совершенно не характерно для двух игр, которые мы изучили".

Напомним, что, по данным нейрофизиологов, некоторые типы игр улучшают работу ряда отделов мозга, реакцию и память, а другие, наоборот, заставляют эти отделы уменьшиться в размерах.

Многие психологи считают, что компьютерные игры могут вырабатывать у определенной группы людей зависимость подобную наркотической. Другие считают, что высокий уровень реализма и свободы действий в сети приводит к тому, что насилие и жестокость, часто встречающиеся в них, в некоторых случаях "переезжают" в реальный мир.

Зендл с коллегами провел эксперимент, в ходе которого установил, что игры не оставляют определенного психологического "отпечатка" в сознании игроков. Более раннее исследование показало, что жизнь геймеров вообще ничем не отличается от жизни простых людей, сообщает PeerJ.

Единственным существенным различием между двумя категориями была реакция на стрессовые ситуации на работе или в личной жизни. Специалисты выяснили, что геймеры находили в своем пристрастии некое утешение. При этом только 1% "игроманов" заявил, что игры заставляли их пренебрегать друзьями и лишь 0,3% сказали, что из-за них они столкнулись в жизни с реальными трудностями.

Ученые сделали вывод, что компьютерные игры нельзя считать аналогами наркотиков, так как они не вызывают такой ярко выраженной зависимости, а всего лишь позволяют "сбежать" от текущих трудностей и проблем. При этом в случае нормализации жизни даже самые заядлые "игроманы" демонстрировали переосмысление своего отношения к играм в сторону меньшей зависимости, писала "Правда.Ру".