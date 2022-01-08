"Рождественское чудо": жители Крыма увидели в небе редкое явление

В ночь перед Рождеством жители Крыма наблюдали падение метеора. Необычное природное явление также заметили в Севастополе, Большой Ялте и Краснодарском крае.

Пользователи социальных сетей предположили, что вечером 6 января они видели НЛО или падение ракеты. Однако учёные установили: в небе точно был метеор, сообщает Telegram-канал "Крымский".

Метеор сгорел за несколько секунд, но на видеохостинге YouTube и в других соцсетях появились видеозаписи, на которых запечатлён момент падения небесного тела.

По словам очевидцев, небо на мгновение озарило светом, а затем всё снова окутало темнотой.

"В Краснодаре видела, как он пролетел, столько эмоций, так ярко стало вокруг", — прокомментировала женщина, ставшая свидетелем падения метеора.

Некоторые пользователи назвали редкое астрономическое явление "рождественским чудом", увидев в нём счастливое предзнаменование.

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