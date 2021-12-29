В Подмосковье для водителей автобусов введут рейтинг, как у таксистов

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что в ближайшее время для водителей автобусов в Подмосковье введут такой же рейтинг, как и для таксистов.

По его словам, работники транспортной системы должны культурно общаться с пассажирами и качественно оказывать услуги, передаёт Телеканал "360".

"Таксисты имеют свой рейтинг — мы так же сделаем и для водителей автобусов, пусть они не обижаются. Но у них очень благодарная профессия, они делают очень важную работу", — сказал Воробьёв.

Он добавил, что сегодня нужно делать "ставку" на лучших специалистов. Именно для этого и будет создан рейтинг.

Также губернатор подчеркнул: в Московской области за 2021 год ввели в эксплуатацию большое количество квартир. Эту работу планируется продолжить и в 2022-м. Жители новых микрорайонов, отметил Воробьёв, должны иметь возможность комфортно добираться до места работы на автобусах.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.