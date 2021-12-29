EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Роспотребнадзоре назвали места с наибольшим риском заразиться "омикроном"
Евродепутат от Польши мечтает о создании европейского легиона
Названы регионы-трезвенники: Чечня и Дагестан в топе
В посольстве РФ ответили на просьбу Госдепа освободить двух американцев из тюрем
Малышева раскрыла способ выявить рак, взглянув на человека
Два тюменца на спор убили незнакомого человека и утопили в болоте
Боррель: требование РФ прекратить расширение НАТО — неприемлемое условие
Философ: на часах Судного дня без полутора минут полночь
Вирусолог рассказал, что делать, если больной COVID-19 начал синеть

В Подмосковье для водителей автобусов введут рейтинг, как у таксистов

Интересные Новости

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что в ближайшее время для водителей автобусов в Подмосковье введут такой же рейтинг, как и для таксистов.

В Подмосковье для водителей автобусов введут рейтинг, как у таксистов

По его словам, работники транспортной системы должны культурно общаться с пассажирами и качественно оказывать услуги, передаёт Телеканал "360".

"Таксисты имеют свой рейтинг — мы так же сделаем и для водителей автобусов, пусть они не обижаются. Но у них очень благодарная профессия, они делают очень важную работу", — сказал Воробьёв.

Он добавил, что сегодня нужно делать "ставку" на лучших специалистов. Именно для этого и будет создан рейтинг.

Также губернатор подчеркнул: в Московской области за 2021 год ввели в эксплуатацию большое количество квартир. Эту работу планируется продолжить и в 2022-м. Жители новых микрорайонов, отметил Воробьёв, должны иметь возможность комфортно добираться до места работы на автобусах.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

«Одним днём уничтожили всё»: москвичи в ужасе от новых автобусных маршрутов
Автор: Юлия Миленина
Последние материалы
Евродепутат от Польши мечтает о создании европейского легиона
Названы регионы-трезвенники: Чечня и Дагестан в топе
В посольстве РФ ответили на просьбу Госдепа освободить двух американцев из тюрем
Малышева раскрыла способ выявить рак, взглянув на человека
Два тюменца на спор убили незнакомого человека и утопили в болоте
Боррель: требование РФ прекратить расширение НАТО — неприемлемое условие
Философ: на часах Судного дня без полутора минут полночь
Вирусолог рассказал, что делать, если больной COVID-19 начал синеть
AP: атомный авианосец США остаётся в акватории Средиземного моря из-за Украины
Украинцы готовы "посадить в кресло президента" Дмитрия Гордона — опрос
Популярное
Шоу-бизнес
Пригожин впал в ступор из-за внезапного приезда дочери

Младшая дочь Иосифа Пригожина устроила сюрприз звёздному родителю, прилетев из другой страны на праздники.

Пригожин впал в ступор из-за внезапного приезда дочери
Алексей Панин прилетел на родину: "Люди из России на Новый год, а мы сюда"
Шоу-бизнес
Алексей Панин прилетел на родину: "Люди из России на Новый год, а мы сюда"
Мир. Новости мира
Минобороны Белоруссии: обстановка у границы накаляется ещё сильнее
Шоу-бизнес
Экс-директор Останкино высмеял современные новогодние "огоньки"
Ирина Гусакова Фрэнк Синатра: связи с мафией, слежка ФБР и другие факты о легендарном певце Ирина Гусакова Вячеслав Шпаковский Лазерное оружие "просится" в армию… А нужно ли оно? Вячеслав Шпаковский Дмитрий Соколов В Советском Союзе консервировали воду. Вопрос — зачем? Дмитрий Соколов
Политика. Новости и аналитика
Дипломат Хойсген: Белоруссия не смогла высвободиться из "российских объятий"
Мир. Новости мира
Премьер Белоруссии Головченко допустил введение единой валюты с Россией
Дочь Джигана и Самойловой попала в больницу: "Поднялась температура"
Шоу-бизнес
Дочь Джигана и Самойловой попала в больницу: "Поднялась температура"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников