В Екатеринбурге пенсионерку выволокли из автобуса и оставили лежать на асфальте

В Екатеринбурге водитель автобуса под номер 012 и один из пассажиров вытащили пожилую женщину с тростью на улицу и повалили на асфальт. После этого мужчина просто уехал.

Как рассказал свидетель инцидента Telegram-каналу "Екатеринбург №1", водитель выгнал пенсионерку, потому что она долго поднималась по ступенькам. При этом ей помогал зайти в автобус прохожий.

"А то она (бабушка. — Прим. ред.) обосрает! Мне это надо?" — говорил водитель.

Видео можно посмотреть в Сети. На ролике слышно, как мужчина ругается матом. При этом представители администрации заявили журналистам "Подъёма", что пожилая женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и держала в руках бутылку водки. Однако на видео не обнаружили какие-либо напитки.

"Городские власти и компания-перевозчик уже проводят независимо друг от друга проверки данного инцидента", — сообщили в пресс-службе администрации.

Ранее пенсионерку обманули мошенники. Они представились сотрудниками банка и предупредили, что с её карты якобы пытаются украсть деньги, поэтому надо срочно перенаправить все средства на один счёт. Так жертва отдала злоумышленникам семь миллионов рублей.

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