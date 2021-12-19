EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Токсины, гниения, брожения": названы несовместимые продукты питания
Мигранты рассказали, как пересекают границу Польши и попадают в Германию
Президент Сербии предрёк "полный хаос" в энергетическом секторе Европы
The Economist: отключение России от SWIFT ударит по Западу
В Минобороны Германии предупредили о санкциях против Путина и его окружения
Филолог объяснил, почему Донбасс — русское национальное государство
Порошенко: никаких гарантий безопасности России, пока не вернут Крым и Донбасс
Коэффициент распространения COVID-19 в России увеличился до 0,96
Вице-президент США осадила журналиста из-за вопроса о Джо Байдене

В Екатеринбурге пенсионерку выволокли из автобуса и оставили лежать на асфальте

Общество

В Екатеринбурге водитель автобуса под номер 012 и один из пассажиров вытащили пожилую женщину с тростью на улицу и повалили на асфальт. После этого мужчина просто уехал.

В Екатеринбурге пенсионерку выволокли из автобуса и оставили лежать на асфальте

Как рассказал свидетель инцидента Telegram-каналу "Екатеринбург №1", водитель выгнал пенсионерку, потому что она долго поднималась по ступенькам. При этом ей помогал зайти в автобус прохожий.

"А то она (бабушка. — Прим. ред.) обосрает! Мне это надо?" — говорил водитель.

Видео можно посмотреть в Сети. На ролике слышно, как мужчина ругается матом. При этом представители администрации заявили журналистам "Подъёма", что пожилая женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и держала в руках бутылку водки. Однако на видео не обнаружили какие-либо напитки.

"Городские власти и компания-перевозчик уже проводят независимо друг от друга проверки данного инцидента", — сообщили в пресс-службе администрации.

Ранее пенсионерку обманули мошенники. Они представились сотрудниками банка и предупредили, что с её карты якобы пытаются украсть деньги, поэтому надо срочно перенаправить все средства на один счёт. Так жертва отдала злоумышленникам семь миллионов рублей.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

КАК ЖИВУТ ПЕНСИОНЕРЫ В НИДЕРЛАНДАХ/ОТ ИЗБУШКИ ИЗ РОССИИ ДО ДОМА ПРЕСТАРЕЛЫХ/Счастливая пенсия
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
В Екатеринбурге пенсионерку выволокли из автобуса и оставили лежать на асфальте
"Токсины, гниения, брожения": названы несовместимые продукты питания
Мигранты рассказали, как пересекают границу Польши и попадают в Германию
Президент Сербии предрёк "полный хаос" в энергетическом секторе Европы
The Economist: отключение России от SWIFT ударит по Западу
В Минобороны Германии предупредили о санкциях против Путина и его окружения
Филолог объяснил, почему Донбасс — русское национальное государство
Порошенко: никаких гарантий безопасности России, пока не вернут Крым и Донбасс
Коэффициент распространения COVID-19 в России увеличился до 0,96
Вице-президент США осадила журналиста из-за вопроса о Джо Байдене
Популярное
Общество
Симоньян поведала трогательную историю проводницы поезда

Главный редактор RT Маргарита Симоньян пообщалась с представительницей народа в поезде и укрепилась в любви к Путину.

Симоньян поведала трогательную историю проводницы поезда
Танец Алины Кабаевой в блестящем платье попал на видео
Общество
Танец Алины Кабаевой в блестящем платье попал на видео
Шоу-бизнес
Седокова показала, как завтракает обнажённой в Монако: "Не люблю рамки"
Силовые структуры
NI: РФ больше не считает морским гигантом авианосную ударную группу ВМС США
Александр Артамонов "Бесовская мудрость", или Программа по созданию суперубийц Александр Артамонов Ирина Шлионская Долголетием человечество обязано бабушкам и дедушкам Ирина Шлионская Любовь Степушова Казахстан готовится к пересмотру истории. Разрыв с Россией неизбежен Любовь Степушова
Политика. Новости и аналитика
В МИД Турции назвали "ловушкой" убийство российского дипломата Карлова
Шоу-бизнес
Сын Ефремова покинул Москву и поселился в регионе
Тело мужа Черниковой нашли с огнестрельным ранением в голову
Шоу-бизнес
Тело мужа Черниковой нашли с огнестрельным ранением в голову
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников