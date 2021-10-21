Накануне, 20 октября, после неоднозначной реакции россиян в Кургане решили демонтировать памятник под названием "Кошка на чемоданах".
Фотография арт-объекта стремительно распространилась по социальным сетям. Внешний вид кошки напомнил жителям жабу с женской грудью. Как сообщает "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу Южно-Уральской железной дороги, фотозона была передана вокзалу Кургана местным художником-скульптором.
"Учитывая мнение жителей города, принято решение о её демонтаже", — отметили в ведомстве.
Многие пользователи соцсетей сравнили новую скульптуру с персонажем из фильма "Аватар" Джеймса Кэмерона и монументом "Алёнка" в Нововоронеже, который недавно был продан на аукционе за 2,6 миллиона рублей.
Однако нашлись и те, кому понравилось сооружение.
"Нормальный арт-объект. Видимо, боялись в нём себя увидеть", — предположил один из подписчиков паблика "ЧС | Курган".
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