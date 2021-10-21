В Кургане демонтировали памятник кошке, похожей на жабу с женской грудью

Накануне, 20 октября, после неоднозначной реакции россиян в Кургане решили демонтировать памятник под названием "Кошка на чемоданах".

Фотография арт-объекта стремительно распространилась по социальным сетям. Внешний вид кошки напомнил жителям жабу с женской грудью. Как сообщает "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу Южно-Уральской железной дороги, фотозона была передана вокзалу Кургана местным художником-скульптором.

"Учитывая мнение жителей города, принято решение о её демонтаже", — отметили в ведомстве.

Многие пользователи соцсетей сравнили новую скульптуру с персонажем из фильма "Аватар" Джеймса Кэмерона и монументом "Алёнка" в Нововоронеже, который недавно был продан на аукционе за 2,6 миллиона рублей.

Однако нашлись и те, кому понравилось сооружение.

"Нормальный арт-объект. Видимо, боялись в нём себя увидеть", — предположил один из подписчиков паблика "ЧС | Курган".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.