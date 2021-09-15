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В России родился первый белый кит в неволе

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Белый кит появился на свет в дельфинарии Приморского океанариума. В России это первый и уникальный опыт разведения белух. По словам специалистов, пока маленький китёнок будет находиться на "карантине".

В России родился первый белый кит в неволе

"Белуха Джессика впервые стала мамой: крепкий, энергичный белушонок родился 1 августа. Это не только первый опыт в жизни четырнадцатилетней Джессики, но и уникальный для России случай появления потомства у белых китов в условиях дельфинария", — говорят работники дельфинария.

Пока белушонок питается молоком матери, но через несколько недель работники дельфинария начнут вводить прикорм из рыбы. Посетителям покажут белого кита только через несколько месяцев.

Ранее в зоопарке Англии родился очень редкий дикий африканский осёл. По данным EndangeredList. org, в дикой природе обитает менее 600 представителей этих животных.

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Самка кита спасла детёныша
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева
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