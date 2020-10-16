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Три выброшенные на берег белухи спасены инспектором МЧС

Инспектор МЧС России Алексей Парамонов спас семью из трех белух — двух взрослых и молодого теленка — выброшенных на берег в Хабаровском крае в четверг во время отлива.

Местный житель сообщил в МЧС около 4.30 вечера по местному времени, что животные застряли в устье реки Уда, которая впадает в Охотское море, недалеко от села Чумикан.

Поселок, в котором проживает около 1000 человек, значительно удален от цивилизации — до ближайшей станции ЖД — 480 км. Добраться можно только по морю, вертолетом или на небольшом самолете.

Алексей Парамонов рассказал RT, что, когда он прибыл на место происшествия, то увидел животных примерно в 1,5 километрах от берега.

"Один из взрослых китов лежал на боку — это опасное положение для животного, поэтому я выкопал яму под белухой и перевернул ее, одновременно пытаясь защитить семью от хищников. Чтобы предотвратить обезвоживание, я поливал их кожу и глаза, а ночью — у нас уже минусовые температуры — пришлось "пеленать" дитёныша, чтобы согреть его", — вспоминает теперь инспектор (цитата RT).

Парамонов оставался с животными еще долго после наступления темноты, помня об угрозе со стороны других животных и браконьеров. Около полуночи, когда начался прилив, киты благополучно вернулись в море.

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