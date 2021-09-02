WhatsApp наказали на 225 млн евро за нарушение требований по защите данных

Мессенджер WhatsApp оштрафован за несоблюдение требований защиты персональных данных пользователей. Такое решение приняла Ирландская комиссия по защите данных Bloomberg.

Американский мессенджер отказался обеспечить прозрачность процесса обработки персональных данных пользователей, за что был наказан на 225 миллионов евро, сообщает ТАСС.

Кроме того, комиссия по защите данных также выявила нарушения в описании обработки персональных данных своих клиентов. В связи с этим мессенджере теперь предстоит не только выплатит штраф, но и привести пользовательское соглашение в соответствии с установленными требованиями.

При этом WhatsApp не согласился с обвинениями в его адрес и назначенным наказанием, а также заявил, что намерен обжаловать решение комиссии о штрафе.

"Мы совершенно не согласны с сегодняшним решением относительно прозрачности, предложенной людям в 2018 году, и считаем, что штраф совершенно непропорционален", — отреагировал WhatsApp.

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