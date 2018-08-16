Турецкий футбольный клуб обменял своих игроков на коз

Турецкая футбольная команда "Гулспор", выступающая в одном из низших дивизионов футбольного чемпионата страны, решила подзаработать.
Так, руководство футбольного клуба решило продать сразу два десятка своих молодых игроков. Все бы ничего, но на этом предприимчивые руководители решили не останавливаться — вырученные деньги они "пустили в оборот" и купили коз.
Оказалось, что молодой футболист в Турции в среднем стоит дешевле козы — на деньги с продажи восемнадцати игроков руководство смогло приобрести лишь десяток коз.
Животных футбольный клуб собирается оставить себе. Руководство планирует заработать немного денег на продаже козьего молока. По предварительным подсчетам, бюджет "Гулспора" пополнится примерно на тысячу евро.
Президент команды Кэнан Буюклеблебиа произошедшим доволен — по его словам, они не только обогатились, но и внесли посильный вклад в производство страны. Тем более, заявляет глава "Гулспора", руководство действовало в интересах команды. Прибыль пойдет на первоочередные нужды клуба.
Ранее "Правда.Ру" приводила слова главного тренера национальной футбольной сборной России Станислава Черчесова о том, зачем же на самом деле отечественные спортсмены выступали на домашнем чемпионате мира.
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