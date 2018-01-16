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На Мадагаскаре обнаружены восемнадцать видов новых пауков

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Ученые открыли новые виды пауков-пеликанов, обитающих на Мадагаскаре. Об этом открытии исследователи сообщили в журнале ZooKeys.

На Мадагаскаре обнаружены восемнадцать новых пауков. 381806.jpeg

Отметим, что зоологи каждый год открывают массу новых видов членистоногих, но известие про восемнадцать новых пауков-пеликанов не могло пройти незамеченным. 

Сравнение с пеликаном становится понятным, если посмотреть на фото паука в профиль. Пауки обладают огромными хелицерами (ротовыми придатками), которыми они хватают других пауков.  При этом сетей они не ставят,  а вместо этого бродят по деревьям, ощупывая пространство перед собой передней парой ног, которые постоянно держат слегка на весу.

Как правило, объекты нападения пеликанов не могут укусить их в ответ, так как просто не дотягиваются. Из-за способности выманивать других пауков, трогая их паутину, их также называют пауками-ассасинами.

Напомним, ранее было известно лишь про 19 видов, обитающих на Мадагаскаре, так что теперь их количество почти удвоилось. 

"Правда.Ру" ранее писала, что в основном пауки питаются мелкими насекомыми. В рационе у более крупных видов закуской могут стать ящерицы, птицы и даже мелкие млекопитающие. Учитывая обилие пауков и их невероятную прожорливость, европейские ученые  Мартин Ниффелер и Клаус Биркхофер решили выяснить, сколько все пауки, населяющие планету, могут съесть за один год?

Подсчитали и ужаснулись: получилось, что все эти членистоногие съедают от 400 до 800 миллионов тонн в год. В то же время суммарная биомасса семи миллиардов жителей планеты составляет 357 миллионов тонн. Таким образом, пауки могут съесть за год все человечество и все равно останутся голодными,  пишет The Washington Post.

Биологи опубликовали результаты исследования в журнале Science of Nature. Свою оценку исследователи основывают на таких показателях, как количество пауков на один квадратный метр в различных зонах Земли, пригодных для их проживания, а также среднее количество пищи, потребляемое членистоногих разных размеров. Например, в среднем в мире на один квадратный метр приходится 131 паук, приводят статистику ученые.

 

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