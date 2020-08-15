Детёныш гигантской панды из Голландии получил имя "Звёздное небо"

Весной в зоопарке голландского города Ренен родился детеныш гигантской панды. Теперь он получил имя — Фань Син, что на китайском означает "звездная ночь". Имя выбирали народным голосованием — "Звездная ночь" получила 22 тысячи голосов.

Фань Син — первая панда, которая родилась в Голландии. Но скоро она покинет страну тюльпанов, чтобы отправиться в Китай по программе разведения.

Пока что малыш все время проводит с матерью, работники зоопарка даже не знают половую принадлежность своего подопечного. По планам руководства зоопарка, публика увидит маленькую панду в октябре.