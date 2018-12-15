Эксперты назвали самое счастливое место в уходящем году

Социологи провели любопытное исследование и выяснили, где туристы чувствуют себя наиболее счастливо. Для этого экспертам понадобилась всемирно известная социальная сеть.

Выяснили это эксперты следующим образом. Так, они проанализировали огромное количество постов пользователей сети Интернет в популярной социальной сети Instagram. Уделяли внимание специалисты тем фотографиям, под которыми туристы ставили хэштег "Счастье". Затем, сопоставив данные, социологи определили, какое место на планете Земля удостаивается данного слова чаще остальных.

Так, выяснилось, что чаще всего туристы в этом году ставили хэштег "Счастье" и веселые смайлики под фотоснимками из Диснейленда в Токио, столице Японии.

И это неудивительно — для миллионов людей по всему свету сеть всемирно известных парков развлечений является заветной мечтой и билетом в беззаботное детство. А страна Восходящего солнца много веков подряд не оставляет равнодушными даже самых заядлых путешественников.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что от рук вандалов пострадал один из самых известных арт-объектов в стране. Так, напутствие "Счастье не за горами" нерадивые жители Перми изменили на "Смерть не за горами". Арт-объект этот, отметим, является символом российского провинциального города.

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