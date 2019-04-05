В Финляндии пройдет чемпионат мира по вязанию под хэви-метал

В Финляндии летом 2019 года пройдет первый в мире чемпионат по вязанию на спицах под хэви-метал. Об этом сообщает издание Metal Hammer.

"Финляндия - земля обетованная для тяжелой музыки. На сто тысяч финских граждан приходится 50 хэви-метал групп. Это больше, чем где-либо еще в мире. Количество любителей рукоделия также велико, в Финляндии, по самым скромным подсчетам, сотни тысяч людей увлекаются его разными видами, например, вязанием. Что объединяет и тех, и других, так это большая радость творчества. Вязание можно сравнить с игрой на воздушной гитаре - еще одним любимым хобби в Финляндии", - написали организаторы конкурса.

Любому человеку, пожелавшему принять участие в конкурсе, нужно всего лишь скачать с официального сайта конкурса песню Fight or Die в исполнении финской группы Maniac Abductor, затем записать короткий видеоролик, в котором продемонстрировать процесс вязания под песню, и загрузить на Youtube, заполнив специальную анкету участника чемпионата.

Организаторы самостоятельно отберут полуфиналистов, которые будут соревноваться за победу в Финляндии. Наградой для победителя чемпионата станут полностью оплаченные выходные в одном из финских отелей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что финском городе Оулу с 1996 года проходит международный ежегодный чемпионат по игре на воздушной гитаре. Его участниками становятся те, кто не умеет играть на настоящих музыкальных инструментах, но отлично справляется с воображаемыми

Читайте также: Шведский полицейский арестовал преступника в сауне

Первое международное соревнование по битью стен ногами пройдет в Финляндии