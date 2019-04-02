Шведский полицейский арестовал преступника в сауне

Полицейский из Швеции арестовал находящегося в розыске преступника во время отдыха в сауне. Об этом сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на пресс-службу шведской полиции.
Инцидент произошел в пригороде Стокгольма. Один из офицеров отдыхал в сауне, находясь не при исполнении служебных обязанностей. Среди посетителей он заметил хорошо известного полиции преступника.
Преступник, обвиняемый в совершении нападения при отягчающих обстоятельствах, находился в бегах, поэтому его арест был достаточно опасным.
Офицер позвонил свои коллегам и предупредил о задержании, после чего "голый полицейский спокойно сказал ему, что преступник должен считать себя арестованным". В пресс-службе ведомства подчеркнули, что арест "были лишен драматизма", задержанный не оказал сопротивления и не попытался сбежать.
"Мы везде. Даже если вы не видите, то мы здесь", - написали полицейские на своей странице в Facebook после задержания.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что финская полиция объявила в розыск мужчину, подозреваемого в намеренной порче продуктов. Мужчина прятал гвозди в протеиновые батончики в одном из супермаркетов столицы. В полиции уточняют, что опасные батончики обнаружил бдительный продавец магазина и тут же убрал из продажи.
Читайте также: В Швеции запрещено повторное использование на дорогах гранитной крошки
Толерантную Швецию достали мигранты
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетит Москву 18 апреля. Однако от российской стороны нет никаких сведений о готовящемся приеме, его повестке дня.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетит Москву 18 апреля. Однако от российской стороны нет никаких сведений о готовящемся приеме, его повестке дня.
Лишенный прав водитель такси из СКФО в Москве сбил сотрудника ДПС, оформлявшего протокол на Тестовской улице столицы. Теперь таксисты ждут "мощный пресс".
Почему президент США Дональд Трамп признал Голанские высоты частью территории Израиля именно сейчас? Можно ли рассматривать это как "плевок в лицо" Саудовской Аравии, объявившей себя покровителем арабского сопротивления? На эти вопросы "Правде.Ру" ответил эксперт.