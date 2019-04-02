Шведский полицейский арестовал преступника в сауне

Полицейский из Швеции арестовал находящегося в розыске преступника во время отдыха в сауне. Об этом сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на пресс-службу шведской полиции.

Инцидент произошел в пригороде Стокгольма. Один из офицеров отдыхал в сауне, находясь не при исполнении служебных обязанностей. Среди посетителей он заметил хорошо известного полиции преступника.

Преступник, обвиняемый в совершении нападения при отягчающих обстоятельствах, находился в бегах, поэтому его арест был достаточно опасным.

Офицер позвонил свои коллегам и предупредил о задержании, после чего "голый полицейский спокойно сказал ему, что преступник должен считать себя арестованным". В пресс-службе ведомства подчеркнули, что арест "были лишен драматизма", задержанный не оказал сопротивления и не попытался сбежать.

"Мы везде. Даже если вы не видите, то мы здесь", - написали полицейские на своей странице в Facebook после задержания.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что финская полиция объявила в розыск мужчину, подозреваемого в намеренной порче продуктов. Мужчина прятал гвозди в протеиновые батончики в одном из супермаркетов столицы. В полиции уточняют, что опасные батончики обнаружил бдительный продавец магазина и тут же убрал из продажи.

Читайте также: В Швеции запрещено повторное использование на дорогах гранитной крошки

Толерантную Швецию достали мигранты