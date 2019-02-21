Странное животное с человеческими зубами пугает аргентинцев

Животное, появившиеся на рисовой плантации в аргентинском поселке Сан-Хавьер, вызвало панику среди рабочих. Об этом пишет портал Cronica.

"Это прекрасное существо попало в насос, который берет воду из реки для орошения риса, мы не знаем, что это такое, но это уже второе животное, которое мы вытаскиваем, надо быть осторожными", — так комментирует свои устрашающие фотографии пользовательница Facebook из местечка Сан-Хавьер, в провинция Санта-Фе.

Существо похоже на угря, но более толстое с грубой кожей с зубами, напоминающими зубы человека. Специалисты, исследовавшие снимки, сделали вывод, что это Американский чешуйчатник, или лепидосирен (лат. Lepidosiren paradox), который обладает большими зубными пластинами, потому что ест крабов и улиток.

Этот вид "является жемчужиной природы", потому что в мире существует всего три вида рыб, которые являются двоякодышащими, в Южной Америке чешуйчатник обитает в болотах ​​и на плесах рек Амазонки, Парагвая и Парана.

Почти все свое время чешуйчатник проводит на дне, где он или лежит неподвижно, или медленно ползает на брюхе среди густых зарослей. Время от времени он поднимается к поверхности для дыхания атмосферным воздухом. После этого рыба медленно погружается на дно, выпуская избыток воздуха через жаберные отверстия, сообщает о животном "Википедия".

Фото: Животное из Сан-Хавьера, cronica. com.ar

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